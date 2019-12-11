Еще один орловский город займется развитием спорта после решения WADA

В Ливнах на физкультуру и спорт выделят более 100 миллионов рублей.

Власти райцентра Ливны утвердили муниципальную программу развития физической культуры и спорта на 2020-2024 годы. На ее реализацию планируется выделить свыше 107 миллионов рублей, средства поступят из городской казны. Это решение было принято на фоне грандиозного скандала с российским спортом.

Напомним, исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства на четыре года отстранил Россию от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпиады и чемпионаты мира.

На фоне этого скандала Орловская область, далекая от большого спорта, приняла концепцию его развития. Власти Ливен тоже решили вложить средства. Впрочем, муниципальная программа, конечно, никак не связана с решением WADA. В ее паспорте указано, что «всестороннее и эффективное развитие физической культуры и спорта является важной составной частью государственной социально-экономической политики, направленной на охрану и укрепление здоровья, повышение средней продолжительности и качества жизни населения».

С другой стороны, одной из ее целей является «достойное выступление команд и спортсменов на крупнейших всероссийских и международных спортивных соревнованиях». А это вряд ли будет возможным в период действия программы.

«В городе Ливны состояние здоровья населения и демографические процессы вызывают также опасения и тревогу, — говорится в паспорте документа. — Продолжается дальнейшее ухудшение здоровья населения за счет роста сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Особую тревогу вызывает динамика заболеваемости подросткового и детского населения, ухудшается их физическое развитие в связи с компьютерной зависимостью».

По мнению авторов программы, нехватка спортивных сооружений, объектов и инвентаря сказывается на уровне подготовки спортсменов. А состояние материально-технической базы организаций физкультурно-спортивной направленности, оснащение их оборудованием и инвентарем оставляют желать лучшего.

Кстати, в Ливнах в сфере физической культуры и спорта трудятся 83 штатных работника, из них 48 человек — с высшим образованием. «В городе наблюдается нехватка специалистов по отдельным видам спорта, недостаточное финансирование на пополнение материально-технической базы, отсутствуют крытые зимние сооружение, а также недостаточное количество плоскостных сооружений в местах плотного проживания населения», — говорят авторы программы.

ИА «Орелград»

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