Орел посетил член ЦИК Евгений Шевченко

Обсудить выборы 2021 года. Председатель орловского облсовета, секретарь регионального отделения «Единой России» Леонид Музалевский накануне, 10 декабря, встретился с членом Центральной избирательной комиссии России Евгением Шевченко.

Разговор шел о предстоящих выборах 2021 года. Кроме этого, на встрече обсудили итоги работы избирательных комиссий в единый день голосования 8 сентября 2019 года.

Стоит отметить, что помимо Орловской области Шевченко координирует работу избирательных комиссий в Тамбовской, Тульской областях, а также в Карачаево-Черкесской республике, республиках Башкортостан и Карелия, Приморском крае.

ИА «Орелград»