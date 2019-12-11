Орел посетил член ЦИК Евгений Шевченко

11.12.2019 | 11:24 Новости, Общество

Обсудить выборы 2021 года.

Председатель орловского облсовета, секретарь регионального отделения «Единой России» Леонид Музалевский накануне, 10 декабря, встретился с членом Центральной избирательной комиссии России Евгением Шевченко.

Разговор шел о предстоящих выборах 2021 года. Кроме этого, на встрече обсудили итоги работы избирательных комиссий в единый день голосования 8 сентября 2019 года.

Стоит отметить, что помимо Орловской области Шевченко координирует работу избирательных комиссий в Тамбовской, Тульской областях, а также в Карачаево-Черкесской республике, республиках Башкортостан и Карелия, Приморском крае.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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