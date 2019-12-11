Под Орлом украли «Кобру»

Двое злоумышленников похитили охранное ограждение катодной станции.

Подробности сообщили в суде Глазуновского района. Уголовное дело было возбуждено по ч.2 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Преступление совершили двое местных жителей, а от их рук пострадала компания «Газпром трансгаз Москва».

В деревне Сеньково у нее имеется станция катодной защиты № 78 магистрального газопровода высокого давления. Именно туда ночью в октябре этого года и прибыли злоумышленники. Сообщается, что они использовали автомобиль «Пежо 406», принадлежащий одному из преступников.

При помощи обычной ножовки по металлу похитители распилили ограждение «Кобра», состоящее из четырех готовых металлических конструкций одинаковых размеров, сваренных между собой электросваркой. Длина каждой секции составляла 3,1 метра, высота – 2,2 метра. Стоимость каждой секции была оценена примерно в 10,5 тысячи рублей.

«С похищенным ограждением «Кобра» с места совершения преступления скрылись и в дальнейшем распорядились по своему усмотрению, тем самым своими преступными действиями причинили потерпевшему ООО «Газпром трансгаз Москва» материальный ущерб на сумму 42284 рубля», — сообщили в райсуде.

Впрочем, злоумышленники избежал наказания. Они возместили материальный и моральный вред, после чего компания их простила. Уголовное дело постановлением суда было прекращено в связи с примирением сторон.

ИА «Орелград»