Под Орлом хотят закрыть дом-интернат

Из-за отсутствия кадров.

На профильном комитете облсовета 10 декабря депутаты обсудили вопрос возможного закрытии Нижне-Жерновского дома-интерната малой вместимости для пожилых людей и инвалидов.

Замруководителя департамента соцзащиты Орловской области Александр Востриков отметил, что меры вынужденные. Связаны они с малым количеством постояльцев и отсутствием кадрового состава.

Как сообщает пресс-служба облсовета, депутаты удивились и не поверили сказанному.

Председатель Нижне—Жерновского сельского Совета народных депутатов Арбий Моткуев заявил, что всеми силами старается предотвратить закрытие учреждения.

«Неоднократно были написаны письма в разные инстанции, включая Губернатора региона, Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области, откуда пришло официальное письмо, в котором говорится, что с 1 января будущего года работникам дома-интерната необходимо обязательно иметь высшее образование, иначе учреждение будет закрыто. Навстречу идти совершенно не хотят«, — сказал Арбий Хаидович.

Депутаты комитета решили попытаться сохранить дом-интернат, присоединив его к центру соцобслуживания населения Верховского района.

ИА «Орелград»