Половина орловцев нуждается в помощи психиатров

На профильном комитете облсовета 10 декабря обсудили тему психического здоровья населения Орловской области.

Главный врач Орловского психоневрологического диспансера Олег Силаев отметил, что в районах работает слишком мало врачей-психиатров. Они были сокращены в домах-интернатах, куда попадают самые тяжелые больные.

На заседании отметили, что в Орле количество психических расстройств у людей выросло на 48%. За счёт деменции — на 89%, психотических и тревожных расстройств — на 96%, по умственной отсталости — на 166%, по аутизму — плюс 100%, детская шизофрения — на 172%, детская эпилепсия ­— на 150%. Уточняется, что это лишь статистика грубых расстройств.

«Олег Алексеевич предложил запустить в регионе пилотный проект по организации психотерапевтической службы в поликлиниках. Это позволило бы сформировать регистр и вести учёт этих пациентов, чтобы, не нарушая закон о психиатрической помощи, вести двойные диагнозы — соматических расстройств и психологических расстройств», — пишет пресс-служба облсовета.

ИА «Орелград»