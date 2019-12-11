В Орловской области хотят запретить детям покупать энергетики

Кофеин в энергетиках разрушает детскую психику.

Депутаты комитета по здравоохранению, социальной политике и связям с общественными объединениями Орловского облсовета накануне, 10 декабря, обсудили вопрос негативного влияния энергетиков на здоровье подростков.

Замначальника управления здравоохранения региона Елена Горохова отметила, что в 15% случаях энергетик, вместо стимулирования нервной системы, может привести её к резкому торможению.

«Их употребление может весьма негативно сказаться и на психике, на сердечно-сосудистой системе, в мировой практике даже существуют прецеденты с летальным исходом после употребления. Любые психостимуляторы не просто негативно, а очень опасно действуют на детей и подростков. А приобрести такой напиток может любой подросток без каких-либо ограничений», — было отмечено на комитете.

Стоит отметить, что алкоголь продают только совершеннолетним — об этом знает каждый продавец в любом магазине. Но с энергетиками возникают сложности: не всем понятно, к какой категории товаров относятся эти напитки, с какого возраста их разрешено покупать. Иногда энергетики по аналогии с алкоголем продают только с 18 лет, где-то их свободно отпускают 14-летним подросткам.

В итоге обсуждения депутаты решили разработать региональный закон, ограничивающий приобретение «энергетиков» до 18 лет.

ИА «Орелград»