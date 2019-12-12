Компанию «ОДСК Липецк» признали надежным застройщиком России

12.12.2019 | 14:37 Новости, Общество

Награды представителям холдинга вручили на ежегодном Всероссийском саммите 28 ноября.

По итогам 2019 года компанию «ОДСК Липецк» наградили одной из самых престижных наград в сфере жилищного строительства – Золотым знаком общественного контроля «Надежный застройщик России».

В уходящем 2019 году «ОДСК Липецк» планирует ввести в эксплуатацию более 90 000 кв. м жилья. Благодаря заключенному в прошлом году с администрацией Липецкой области соглашению, застройщик завершает строительство домов более чем для 900 семей обманутых дольщиков-липчан.

Сотрудники компании надеются, что липчане, пострадавшие от действия недобросовестных подрядчиков, смогут вновь начать доверять застройщикам.

Между тем строительный холдинг ПАО «Орелстрой», который также как и «ОДСК Липецк» входит в группу компаний корпорации «ОДСК», второй год получает статус «Надежного застройщика», продолжая вводить жилые объекты, детские сады и спортивные сооружения в 6-ти микрорайонах и жилых комплексах Орловской области.

Участники Всероссийского Совета руководителей организаций строительного комплекса, включая чиновников и депутатов, обсудили различные реформы, которые помогут в дальнейшем развиваться строительной сфере.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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