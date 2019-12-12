Орловчанке выдали кредит под сумасшедшие проценты

Денег с нее потребовали в 4 раза больше, чем дали.

Подробности гражданского процесса сообщает сетевое издание «Уездный город Ливны». Местная жительница взяла в микрофинансовой организации кредит в размере 25 тысяч рублей. Ссуду она погашала, однако проценты по кредиту росли еще быстрее. Кредитор не стал дожидаться и уступил право требования долга коллекторскому агентству.

То сразу обратилось в суд, выставив ответчице иск на 100 тысяч рублей. При этом, как уточняет «УЕ», внесенные заемщицей платежи истцом почему-то учтены не были. В суде выяснилось, что кредит женщине выдали под 726,35 процента годовых.

Суд пришел к выводу, что эта сумма значительно превышает установленные законодательством на тот период процентные ставки по потребительским кредитам, выдаваемым микрофинансовыми организациями.

«Ливенский суд, разбирая это дело, установил, что среднерыночные и предельные значения полной стоимости потребительских кредитов, заключаемых в первом квартале 2018 года микрофинансовыми организациями с физическими лицами, по данным Банка России, составляют 94,687 и 126,249 процента годовых соответственно», — пишет «УЕ».

Иск был удовлетворен частично. Женщину обязали погасить долг, но не 100 тысяч рублей, как требовали коллекторы, а всего лишь 19 335 рублей.

ИА «Орелград»