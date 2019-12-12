СМИ сообщили о скором перекрытии Красного моста. Это правда?

12.12.2019 | 15:24 Новости, Общество

Нет. 

Глава администрации Орла Александр Муромский прокомментировал новость, которую опубликовали некоторые СМИ о перекрытии Красного моста. Чиновник заверил, что мост в 2020 году закрыт не будет.

«Весь следующий год подрядная организация, по сути, будет заниматься работами, не предусматривающими закрытие объекта. Перекрытие моста запланировано на 2021 год», — отметил Муромский.

Отметим, администрация Орла объявила аукцион по поиску подрядчика для реконструкции Красного моста. Стоимость контракта — 1 млрд 382 млн рублей. К работам подрядчик приступит после заключения договора. Сдать мост планируют в декабре 2024 года. Подать заявку на участие можно до 19 декабря.

Напомним, ранее власти уже заявляли о том, что Красный мост не будет закрыт на реконструкцию, пока не отремонтируют мост «Дружба».

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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