В Орле конфисковали шубы на 3,5 миллиона рублей

Меховой товар не был маркирован и был признан нелегальным.

Уже несколько лет в нашей стране действуют правила обязательной маркировки продукции из натурального меха. Для маркировки используются специальные контрольные идентификационные знаки – КиЗ. Это устройства с микрочипом, в котором хранится информация о наименовании товара, виде меха, стране-изготовителе, производителе, торговой марке, продавце и номере декларации соответствия.

Об этом напомнило управление Роспотребнадзора по Орловской области, которое следит за исполнением данных правил. В этом ведомстве сообщили, что с начала запуска этого проекта в Орловской области было проведено 42 проверки в отношении торговцев мехами.

В результаты было выявлено 182 единиц продукции, не маркированных КиЗ, что составляет 7 процентов от общего количества проверенных изделий.

По фактам нарушения были заведены административные дела, материалы рассмотрели суды. На текущий момент 19 индивидуальных предпринимателей привлечены к административной ответственности, общая сумма штрафов для них составила 95 тысяч рублей. Кроме того, по решениям судов у них было конфисковано 163 меховых изделия стоимостью около 3,5 миллиона рублей.

ИА «Орелград»