Власти Орла рассказали, останутся ли школы без света

Накопившаяся задолженность перед энергетиками может обернуться неприятностями.

Как сообщили в пресс-службе Орловского горсовета народных депутатов, совместное совещание по проблеме накопившихся долгов за свет прошло по инициативе мэра Орла Василия Новикова. На нем присутствовали чиновники, депутаты и энергетики.

Закон позволяет последним ограничивать поставку ресурса, если потребитель накопил крупную задолженность. На совещании стороны решали, останутся ли учреждения образования без света. Сообщается, что компромиссное решение было найдено.

«Достигнута договоренность о том, администрация города погасит до конца года порядка 30 миллионов рублей долга, — сообщили в парламентской пресс-службе. — Это решение устроило энергетиков и дало возможность предприятиям городского хозяйства и учреждениям образования функционировать в штатном режиме до конца этого года и в новом году».

Также сообщается, что график погашения задолженности перед энергетиками будет утвержден и подписан в течении двух ближайших дней.

ИА «Орелград»