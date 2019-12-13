CARCADE предлагает лизинг на полгода

С сегодняшнего дня лизинговая компания CARCADE предоставляет своим клиентам возможность заключать лизинговые договора на срок 6 месяцев без ограничений на размер первого платежа при том, что минимальный срок лизинга автомобилей у большинства российских лизингодателей составляет 1 год, а размер первого платежа по коротким контрактам – не менее 30%.

Специальное предложение CARCADE предназначено для компаний, которые по итогам уходящего года хотят оптимизировать расходы при покупке автомобилей для своего парка, но при этом не хотят переплачивать по договору лизинга, заключенному на длительный срок.

Условия лизинга по новой программе: ограничений по стоимости авто и первому платежу нет; количество платежей по договору – 7; последний платеж – не более 10%; страховые полисы КАСКО и ОСАГО оформляются сроком на 1 год со сменой выгодоприобретателя по окончанию договора.

Например, при заключении договора лизинга на Volkswagen Polo 2019 года (розничная цена 700 тыс. руб.) сроком на 6 месяцев и авансом в размере 15% от стоимости, ежемесячный лизинговый платеж составит 106 тыс. руб., а последний платеж — 70 тыс. руб.

«Мы постоянно анализируем потребности наших клиентов и создаем для них специальные лизинговые продукты, — отметил генеральный директор CARCADE Олег Заглядин. — Сейчас мы, в частности, видим, что многие компании хотели бы купить автомобили в конце года из-за налоговых преимуществ лизинга, но удорожание стандартного годового договора слишком велико для них. Для таких компаний мы подготовили наш новогодний подарок – короткий лизинг».

О компании СARCADE

CARCADE – финансовая компания, предоставляющая услуги лизинга легковых автомобилей, легкого коммерческого и грузового транспорта, а также спецтехники. Клиенты CARCADE — более 60 000 предпринимателей и компаний, работающих в различных регионах России. За 23 года работы на российском рынке CARCADE помогла своим клиентам приобрести более 120 тысяч автомобилей и сэкономить более 535 млн рублей в рамках программы льготного лизинга. Сегодня CARCADE имеет 53 представительства по всей стране, обладает рейтингом Fitch «B+» и «Эксперт РА» ruA-, входит в ТОП-5 российского рынка лизинга легкового автотранспорта по данным исследования RAEX за 2018 год и в ТОП-3 рэнкинга лизинговых компаний в сегменте «Легковые автомобили» по данным исследования «Лизинг России 2018». Высочайшая скорость обслуживания, опции разработки персонального инвестиционного плана для каждого заказчика, удобные онлайн-сервисы и внимательное сопровождение помогают нам оставаться постоянным партнером для наших лизингополучателей.