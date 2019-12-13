Орловскую колонию наказали за нарушение прав заключенных

Исправительное учреждение заплатит крупный штраф.

Как сообщили в суде Мценского района, к административной ответственности привлечена колония-поселение № 7. Ранее проверку соблюдения законодательства там провели сотрудники государственной инспекции труда в Орловской области. Они вскрыли немало нарушений прав заключенных, которых привлекают к труду.

Сообщается, что осужденные к лишению свободы и трудоустроенные в исправительном учреждении в должности швей не были обеспечены средствами индивидуальной защиты, в частности, халатами. Осужденным, работавшим в столовой кухонными рабочими, не выдавались тапочки и полотенца. Кроме того, на швейных машинах допускалось производство без установленного кожуха на приводных ремнях.

По итогам проверки инспекция труда привлекла исправительное учреждение к административной ответственности в виде штрафа в размере 55 тысяч рублей. Колония подала в суд, в котором просила изменить постановление о назначении наказания. По мнению представителей КП, штраф вполне можно было заменить на предупреждение. Однако суд Мценского района отказал в удовлетворении этих требований.

«Доводы жалобы исправительного учреждения о том, что кожухи на приводных ремнях швейных машинок были установлены на всех швейных машинках, а полотенца кухонным рабочим были выданы, при рассмотрении жалобы не нашли своего подтверждения, — сообщили в суде. — Недостаточность финансирования исправительного учреждения, на которую представитель колонии-поселения также ссылался в своей жалобе, не могло служить основанием для освобождения ФКУ КП-7 УФСИН России по Орловской области от исполнения обязанностей по охране труда, возложенных на учреждение в силу закона».

Добавим, что спор дошел до апелляционной инстанции, но и там колония проиграла.

ИА «Орелград»