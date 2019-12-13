СМИ сообщили о визите силовиков в «Зеленую рощу»

13.12.2019 | 12:09 Важное, ЖКХ, Новости

Проверку проводят сотрудники управления экономической безопасности МВД

Сотрудники управления экономической безопасности МВД 13 декабря проводят проверку в офисе регионального оператора по обращению с отходами «Зеленая роща», утверждают «Орловские новости».

Причины визита силовиков неизвестны. Официальных комментариев регоператора и УМВД по поводу проверок пока нет.

Напомним, «Зеленую рощу» контролирует правительство Орловской области. С апреля 2019 года предприятием руководит Александр Ворожбит, который ранее трудился первым замруководителя администрации сельского поселения Барвихинское Московской области.

ИА «Орелград»

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