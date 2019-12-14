Двое погибли в ДТП на орловской трассе

14.12.2019 | 12:45 Важное, Новости, Происшествия

«Форд» выехал на «встречку» и протаранил ВАЗ

Два человека погибли в результате ДТП на трассе Орел-Залегощь, сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Трагедия случилась 14 декабря примерно в 9:40. По предварительной информации, водитель «Форда» выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с ВАЗ-2115.

«В результате ДТП погибли водитель и пассажир отечественного автомобиля, еще четверо человек, в том числе несовершеннолетний, пострадали», — указано в сообщении.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. 

ИА «Орелград», фото МЧС

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Орелград. 2019 год

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