Как подобрать систему вентиляции для дома?

Комфортность пребывания в том или ином помещении в больше части определяет уровень его вентиляции. Согласитесь, тяжело, например, проводить деловые переговоры в душном офисе или спать в плохо проветриваемой квартире. Именно поэтому строители рекомендуют ответственно подходить к выбору и монтажу системы.

Отлично зарекомендовали себя в этой сфере ГК МИК. Компания предоставляет полный спектр услуг т подбора необходимого оборудования до монтажа и доставки. Кроме того, специалисты фирмы готовы провести для клиентов краткий обучающий курс по пользованию «обновкой». Вентиляция торгового помещения — ключевой профиль работы компании.

Произвести расчет стоимости системы вентиляции можно произвести в режиме онлайн без лишних звонков и тем более поездок. Для этого в специальной форме на сайте следует указать назначение помещения, его площадь и тип вентиляции. Система представит клиенту цену с учетом подбора индивидуального решения, проекта, монтажа и гарантии.

Помимо этого, инженеры компании готовы бесплатно выехать на место и проконсультировать потенциального клиента. Рассказать ему об особенностях его помещения и ознакомить с нормами воздухообмена.

Так, например, существуют фиксированные нормативы для всех групп промышленных предприятий. Это справочные данные, которые учитываются при проектировании систем вентиляции воздуха.

Для жилых домов санитарно-гигиенические нормы рекомендуют следующие показатели:

— Для жилых зон минимальная кратность составляет 0,35. На одного человека должно приходиться не менее 30 м3/ч или 3 м3 на каждой квадратный метр комнаты со стандартной высотой потолков (если потолки выше нормы, вводится коэффициент). В расчет включают камины, другие источники, активно потребляющие кислород.

— На кухне минимальный приток (при неработающем оборудовании) 30 м3/ч, максимальный 180 м3/ч.

— Во время активного пользования в санитарных помещениях обеспечивается приток 90 м3/ч или 30 м3/ч в обычной ситуации.

Показатели для специальных зон довольно велики, поэтому вентоборудование можно включать периодически. Управление проводится вручную или при помощи датчика движения. Так экономится электроэнергия на работе силовых установок.

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