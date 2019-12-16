Благоустройство сквера Ермолова протащили через публичные слушания

16.12.2019 | 20:54 Важное, Новости, Общество

Напомним, по некоторой информации, на заседание активно зазывали бюджетников

В Орле на публичных слушаниях проголосовали за скандальный проект благоустройства сквера Ермолова, в рамках которого планируется вырубить деревья и возвести сухой фонтан. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

В публичных слушаниях приняли участие 402 человека, из них 387 голосовали. «За» высказались 293 участника, 81 выступил против. Еще 13 воздержались.

Решение рекомендовать депутатам горсовета разрешить благоустройство было принято «после длительных прений». В обсуждении участвовали депутаты областного и городского советов, чиновники мэрии Орла, представители Контрольно-счетной палаты, активисты, общественники и жители.

Ранее сообщалось, что накануне слушаний власти активно прозванивали бюджетников с просьбой посетить слушания и поддержать проект фонтана.

  • Горсовет 16 июля со второй попытки изменил архитектурный облик сквера Ермолова и разрешил строительство контактного фонтана. По информации СМИ, на депутатов оказывалось давление «сверху». Сторонником благоустройства является губернатор Орловской области Андрей Клычков.
  • Перед сессией мы раздавали депутатам стальные «яйца храбрости», чтобы им было проще принять самостоятельное решение.
  • В августе состоялся митинг в защиту сквера Ермолова. На него пришли около 200 человек. Мероприятие поддержали представители ЛДПР и «Справедливой России».
  • В сентябре выяснилось, что Сбербанк еще не дал 150 млн на благоустройство сквера. Клычков, продвигая скандальный проект, утверждал обратное.

ИА «Орелград»

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