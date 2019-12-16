Облсовет укажет Скворцовой на «онкологический» пробел

16.12.2019 | 17:01 Медицина, Новости

Депутаты облсовета подготовили обращение в Минздрав

Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, утверждена повестка дня заключительного в этом году заседания. На нем планируется рассмотреть и утвердить текст обращения к министру здравоохранения Российской Федерации Веронике Скворцовой. Нардепы укажут ей на существующий правовой пробел.

Как следует из проекта обращения, в настоящее время вступил в силу порядок проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения. Он позволил увеличить число граждан, подлежащих диспансеризации, а также ускорить время прохождения обследования. Этот же порядок «концентрирует внимание врачей на раннем выявлении онкологических заболеваний». Однако кое-что авторы упустили.

Как отмечают орловские депутаты, одним из эффективных методов диагностики онкологического заболевания являются исследования на онкомаркеры. Однако порядком не предусмотрено проведение таких исследований. При этом только раннее выявление онкологических заболеваний и адекватное лечение обеспечивают стойкий и длительный клинический эффект, считают в облсовете. В связи с этим Скворцовой предложат включить в перечень приемов, осмотров и консультаций проведение исследований крови на онкомаркеры.

«В Российской Федерации онкологические заболевания остаются одной из сложнейших проблем медицины и здоровья населения, — говорится в обращении. — Существенными причинами увеличения числа злокачественных новообразований являются, с одной стороны, распространение курения, алкоголизма, загрязнение окружающей среды, с другой – недостаточный уровень профилактических мероприятий в сфере онкологии, в том числе пропаганды среди населения знаний в области профилактики онкологических заболеваний, соблюдения здорового образа жизни, а также недостатки в организации и качестве оказания медицинской помощи больным в первичном звене медицинской диагностики. Одной из главных проблем остается позднее выявление злокачественных новообразований в амбулаторных условиях».

ИА «Орелград»

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