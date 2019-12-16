Орловские чиновники вспомнили про портал «Обращаем внимание»

Чиновников обяжут общаться с народом через интернет

Правительство Орловской области издало постановление «О взаимодействии между органами исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и населением Орловской области». По сути, это приказ, который велит чиновников местного и регионального уровня наладить обратную связь с простыми гражданами. Тем самым, по задумке, орловская власть станет информационно открытой.

Правительство предписало чиновникам общаться с народом не просто так, а посредством портала «Обращаем внимание». Он получил узаконенный статус «инструмента взаимодействия между органами власти и населением Орловской области» и даже получил официальную аббревиатуру – ОИГВ. Отвечать за него будет департамент информационных технологий.

Из постановления следует, что органам исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области будет дано не более пяти рабочих дней на подготовку и отправку ответа на сообщения пользователей. Отметим, что этот срок будет отчитываться с момента, когда сообщение гражданина поступит в соответствующую структуру из информационного департамента. То есть общий срок на ответ составит примерно неделю.

Впрочем, условия работы портала пока еще не определены. Департаменту информационных технологий поручено до 31 декабря 2019 года разработать проект постановления правительства Орловской области, предусматривающий утверждение положения о портале «Обращаем внимание», включая правила межведомственного взаимодействия.

ИА «Орелград»

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