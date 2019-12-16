Орловских бюджетников обязывают поддержать фонтан в сквере Ермолова

16.12.2019 | 13:23 Новости, Общество

Появились сообщения, что им звонят и просят прийти на публичные слушания

Сегодня, 16 декабря, в Орле пройдут публичные слушания по поводу скандального проекта благоустройства сквера Ермолова, в рамках которого планируется вырубить деревья и возвести сухой фонтан. Процедура начнется в 16 часов в большом зале администрации Орла.

По данным Telegram-канала «Политика в Орле 2019», власти решили заручиться поддержкой бюджетников. Сегодня им начали поступать массовые звонки с просьбой посетить слушания и поддержать проект фонтана.

Как сообщалось ранее, в состав организационной комиссии по проведению слушаний вошли первый замглавы администрации Орла Олег Минкин, начальник управления градостроительства Владимир Плотников и другие сотрудники мэрии. Макеты сквера Ермолова выставлены в фойе администрации Орла.

  • Горсовет 16 июля со второй попытки изменил архитектурный облик сквера Ермолова и разрешил строительство контактного фонтана. По информации СМИ, на депутатов оказывалось давление «сверху». Сторонником благоустройства является губернатор Орловской области Андрей Клычков.
  • Перед сессией мы раздавали депутатам стальные «яйца храбрости», чтобы им было проще принять самостоятельное решение.
  • В августе состоялся митинг в защиту сквера Ермолова. На него пришли около 200 человек. Мероприятие поддержали представители ЛДПР и «Справедливой России».
  • В сентябре выяснилось, что Сбербанк еще не дал 150 млн на благоустройство сквера. Клычков, продвигая скандальный проект, утверждал обратное.

ИА «Орелград»

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