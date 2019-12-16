Орловских бюджетников обязывают поддержать фонтан в сквере Ермолова

Появились сообщения, что им звонят и просят прийти на публичные слушания

Сегодня, 16 декабря, в Орле пройдут публичные слушания по поводу скандального проекта благоустройства сквера Ермолова, в рамках которого планируется вырубить деревья и возвести сухой фонтан. Процедура начнется в 16 часов в большом зале администрации Орла.

По данным Telegram-канала «Политика в Орле 2019», власти решили заручиться поддержкой бюджетников. Сегодня им начали поступать массовые звонки с просьбой посетить слушания и поддержать проект фонтана.

Как сообщалось ранее, в состав организационной комиссии по проведению слушаний вошли первый замглавы администрации Орла Олег Минкин, начальник управления градостроительства Владимир Плотников и другие сотрудники мэрии. Макеты сквера Ермолова выставлены в фойе администрации Орла.

Горсовет 16 июля со второй попытки изменил архитектурный облик сквера Ермолова и разрешил строительство контактного фонтана. По информации СМИ, на депутатов оказывалось давление «сверху». Сторонником благоустройства является губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Перед сессией мы раздавали депутатам стальные «яйца храбрости», чтобы им было проще принять самостоятельное решение.

В августе состоялся митинг в защиту сквера Ермолова. На него пришли около 200 человек. Мероприятие поддержали представители ЛДПР и «Справедливой России».

В сентябре выяснилось, что Сбербанк еще не дал 150 млн на благоустройство сквера. Клычков, продвигая скандальный проект, утверждал обратное.

ИА «Орелград»