В Орле при пожаре погиб мужчина

16.12.2019 | 12:15 Новости, Происшествия

Огонь охватил квартиру на улице Приборостроительной

В Орле при пожаре на улице Приборостроительной погиб 44-летний мужчина, сообщили в пресс-службе областного главка МЧС.

Сигнал о происшествии поступил 14 декабря в 2:32. Огонь охватил трехкомнатную квартиру в пятиэтажке. Из подъезда из-за сильного задымления вывели 18 человек. А в квартире, где возник пожар, был обнаружен труп мужчины.

«В результате пожара <…> в спальне сгорели кровать и постельные принадлежности, — заявили в МЧС. — Причина пожара и размер ущерба устанавливаются».

ИА «Орелград»

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