В тройном ДТП под Орлом погибли двое

Столкнулись «Форд Фокус», «пятерка» и «Ниссан»

Три автомобиля столкнулись на трассе М-2 «Крым» в Орловской области. В результате ДТП погибли два человека, сообщили в пресс-службе регуправления ГИБДД.

Инцидент произошел 15 декабря в 16:15. Установлено, что 31-летний водитель «Форд Фокус» ехал в сторону Орла и пошел на обгон. На встречке он протаранил ВАЗ-2105, а затем врезался в «Ниссан Ноут».

В результате ДТП 33-летний водитель и 34-летний пассажир «пятерки» погибли на месте. Еще два человека пострадали — это водитель «Форда» и 53-летний пассажир ВАЗ-2105. Их доставили в Кромскую ЦРБ.

ИА «Орелград»