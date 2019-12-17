Клычков решил лично заняться экспортом

17.12.2019 | 9:29 Новости, Экономика

Губернатор создал экспортный совет и сам же его возглавил.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков издал указ о создании Экспортного совета. Этот новый совещательный орган создан для «комплексного развития системы поддержки экспорта, а также формирования механизмов по созданию благоприятных условий для развития экспортной деятельности организаций Орловской области».

Клычков лично возглавил совет, а его заместителем в этом органе назначен Вадим Тарасов – замгубернатора по планированию, экономике и финансам. Решения совета будут носить рекомендательный характер, а работать его члены должны на общественных началах.

Одной из основных задач нового органа будет «содействие формированию открытого информационного пространства по вопросам экспортной деятельности». Члены совета также должны выявлять и устранять административные барьеры, которые мешают продвижению орловских товаров за рубеж.

Также к их полномочиям отнесена «разработка предложений по приоритетным направлениям осуществления экспортной деятельности и рекомендаций по мерам государственной поддержки экспорта». Кроме того, совету предстоит «совершенствовать механизмы улучшения условий для развития экспортной деятельности Орловской области».

По информации департамента промышленности и торговли, экспортом промышленной продукции в Орловской области занимаются 134 предприятия. По итогам 9 месяцев 2019 года объем экспорта промышленной продукции составил 129,3 миллиона долларов США, что на 10 процентов превышает уровень прошлого года.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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