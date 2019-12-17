Клычков решил лично заняться экспортом

Губернатор создал экспортный совет и сам же его возглавил.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков издал указ о создании Экспортного совета. Этот новый совещательный орган создан для «комплексного развития системы поддержки экспорта, а также формирования механизмов по созданию благоприятных условий для развития экспортной деятельности организаций Орловской области».
Клычков лично возглавил совет, а его заместителем в этом органе назначен Вадим Тарасов – замгубернатора по планированию, экономике и финансам. Решения совета будут носить рекомендательный характер, а работать его члены должны на общественных началах.
Одной из основных задач нового органа будет «содействие формированию открытого информационного пространства по вопросам экспортной деятельности». Члены совета также должны выявлять и устранять административные барьеры, которые мешают продвижению орловских товаров за рубеж.
Также к их полномочиям отнесена «разработка предложений по приоритетным направлениям осуществления экспортной деятельности и рекомендаций по мерам государственной поддержки экспорта». Кроме того, совету предстоит «совершенствовать механизмы улучшения условий для развития экспортной деятельности Орловской области».
По информации департамента промышленности и торговли, экспортом промышленной продукции в Орловской области занимаются 134 предприятия. По итогам 9 месяцев 2019 года объем экспорта промышленной продукции составил 129,3 миллиона долларов США, что на 10 процентов превышает уровень прошлого года.
ИА «Орелград»