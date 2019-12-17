Орловца осудили за то, что он не вернулся домой из тюрьмы

На возвращение домой ему было отведено трое суток.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, житель Глазуновского района получил уголовное дело и срок по статье 314 УК РФ (неприбытие без уважительных причин при освобождении из мест лишения свободы к избранному им месту жительства). Дело в том, что молодой человек отбывал наказание в исправительной колонии. Ранее он был осужден за четыре кражи и угон. Срок мужчина отбывал в исправительной колонии строгого режима.

По решению суда за ним был установлен административный надзор сроком на 8 лет. В течение этого периода времени мужчина должен был выполнять определенные требования и ограничения, в частности, являться для регистрации в надзорный орган. Но первым делом он должен был явиться в свой дом и встать на учет по месту жительства.

Ему было отведено трое суток с момента возвращения домой для постановки на учет. Об этом его письменно предупредили при освобождении из колонии. Однако молодой человек так и не явился на регистрацию в орган внутренних дел в установленный срок.

Суд рассмотрел уголовного дело в особом порядке и назначил подсудимому наказание в виде 5 месяцев лишения свободы, которые он вновь проведет в знакомой ему исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»