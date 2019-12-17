Орловские мажоретки признаны лучшими

17.12.2019 | 9:27 Культура, Новости

Барабанщицы ОГУ привезли победу с чемпионата.

Как сообщили в Орловском госуниверситете имени Тургенева, ансамбль барабанщиц «Триумф» опорного вуза высоко оценили на III чемпионате ударных инструментов «DRUMMERS CHAMPIONSHIP-2019». Соревнования прошли в Курске и состояли из трех отделений.

Первое состояло из выступлений солистов и групп в категориях «ударная установка», «свободная категория» и «мажоретки-барабанщицы». В последней из этих категорий и одержали победу орловские исполнительницы.

«В чемпионате приняли участие Курск, Белгород и Брянск, — рассказали в ОГУ. — Коллективы были разделены по возрастным группам. Компетентное жюри оценивало выступления по следующим критериям: музыкальность, сложность произведений и подачу материала».

Второе отделение «Drum Battle» состояло из музыкальных поединков – один участник задавал музыкальный вопрос, а его оппонент должен был дать достойный ответ. Заключительной частью чемпионата стало «Барабанное шоу», в котором любой желающий мог поимпровизировать.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования