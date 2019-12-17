Орловские мажоретки признаны лучшими

Барабанщицы ОГУ привезли победу с чемпионата.

Как сообщили в Орловском госуниверситете имени Тургенева, ансамбль барабанщиц «Триумф» опорного вуза высоко оценили на III чемпионате ударных инструментов «DRUMMERS CHAMPIONSHIP-2019». Соревнования прошли в Курске и состояли из трех отделений.

Первое состояло из выступлений солистов и групп в категориях «ударная установка», «свободная категория» и «мажоретки-барабанщицы». В последней из этих категорий и одержали победу орловские исполнительницы.

«В чемпионате приняли участие Курск, Белгород и Брянск, — рассказали в ОГУ. — Коллективы были разделены по возрастным группам. Компетентное жюри оценивало выступления по следующим критериям: музыкальность, сложность произведений и подачу материала».

Второе отделение «Drum Battle» состояло из музыкальных поединков – один участник задавал музыкальный вопрос, а его оппонент должен был дать достойный ответ. Заключительной частью чемпионата стало «Барабанное шоу», в котором любой желающий мог поимпровизировать.

ИА «Орелград»