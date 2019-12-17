Памятник Ленину под Орлом благоустроят

17.12.2019 | 16:51 Новости, Общество

Названы объекты, которые в 2020 году отремонтируют за бюджетный счет

Правительство Орловской области изложило в новой редакции государственную программу «Формирование современной городской среды». В частности, областные власти утвердили два адресных перечня. В которые включены объекты, подлежащие ремонту за казенный счет в 2020 году.

Так, первый перечень содержит список дворовых территорий. Согласно ему в Орле, например, в будущем году планируется отремонтировать 24 двора, в Ливнах – 9, в Мценске – 6, в Болхове и Верховье – по 5.

Второй перечень включает в себя 33 общественные территории по всему региону, подлежащие благоустройству в 2020 году. В областной столице средства выделят на два объекта: сквер напротив завода «Стекломаш» и территорию по улице Рощинской, между автомобильной дорогой и урочищем «Медведевский лес».

В Ливнах в областную программу благоустройства на 2020 год включены сквер воинов-интернационалистов и сквер имени Николая Поликарпова, в Мценске — городской парк культуры и отдыха и парк Калинникова, в Болхове — Лесная площадь и парк по улице Тургенева, в Верховье – стадион по улице Коминтерна, в Глазуновке – площадь Ленина, в Дмитровске — памятник Ленину, в Долгом — районный парк культуры и отдыха, в Залегощи — сквер Победы и так далее.

ИА «Орелград»

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