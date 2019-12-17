Под Мценском рабочий на заводе получил серьезные ожоги

17.12.2019 | 12:39 Новости, Происшествия

СУ СК по Орловской области возбудил уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда».

По данным следствия, инцидент произошел 18 октября 2019 года. Подсобный рабочий в момент инцидента находился в помещении цеха завода «Металлургическая компания «Сталькрон».

«В результате выброса продуктов плавки шлака получил значительные термические ожоги тела, что повлекло причинение тяжкого вреда здоровью», — пишет пресс-служба ведомства.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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