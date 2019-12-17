Под Мценском рабочий на заводе получил серьезные ожоги

СУ СК по Орловской области возбудил уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда».
По данным следствия, инцидент произошел 18 октября 2019 года. Подсобный рабочий в момент инцидента находился в помещении цеха завода «Металлургическая компания «Сталькрон».
«В результате выброса продуктов плавки шлака получил значительные термические ожоги тела, что повлекло причинение тяжкого вреда здоровью», — пишет пресс-служба ведомства.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
ИА «Орелград»