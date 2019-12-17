В Орле инспектор ФСИН попался на взятке от осужденного

17.12.2019 | 9:45 Новости, Общество

Вознаграждение предназначалось для освобождения от наказания.

О случае совершения коррупционного преступления сообщила пресс-служба управления ФСИН России по Орловской области. «Оборотня в погонах» разоблачили сотрудники отдела собственной безопасности, получившие необходимую оперативную информацию.

При получении взятки они задержали инспектора уголовно-исполнительной инспекции УФСИН. Сумма незаконного вознаграждения составила 20 тысяч рублей. Взятку инспектору дал осужденный, который просил «оказать ему содействие в освобождении от исполнения наказания в виде исправительных работ».

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области в отношении инспектора возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ, — сообщили в пресс-службе УФСИН. — В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления».

Максимальное наказание за такое преступление составляет 8 лет лишения свободы.

ИА «Орелград»

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