В Орле у автовокзала иномарка сбила пешехода

Его личность не установлена

В Орле автомобиль «Киа Спектра» сбил пешехода, его личность не установлена, сообщили в УГИБДД по Орловской области.

Инцидент произошел 16 декабря в 21:20 неподалеку от автовокзала. За рулем «Спектры» находился 68-летний мужчина. Он ехал по Комсомольской в сторону «Гринна» и напротив дома №229а сбил пешехода. Тот переходил проезжую часть на красный сигнал светофора.

«В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, госпитализирован в БУЗ ОО «БСМП им. Н.А.Семашко», — указано в сводке.

ИА «Орелград»