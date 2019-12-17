В Орле у автовокзала иномарка сбила пешехода

17.12.2019 | 10:49 Новости, Происшествия

Его личность не установлена

В Орле автомобиль «Киа Спектра» сбил пешехода, его личность не установлена, сообщили в УГИБДД по Орловской области.

Инцидент произошел 16 декабря в 21:20 неподалеку от автовокзала. За рулем «Спектры» находился 68-летний мужчина. Он ехал по Комсомольской в сторону «Гринна» и напротив дома №229а сбил пешехода. Тот переходил проезжую часть на красный сигнал светофора.

«В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, госпитализирован в БУЗ ОО «БСМП им. Н.А.Семашко», — указано в сводке.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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