Депутаты Орла раскритиковали муниципальных управленцев

«На орехи» досталось МУП «ЖРЭП» (Заказчик).

Мэр Орла Василий Новиков провел совещание по вопросу финансово-экономической деятельности МУП «ЖРЖП» (Заказчик) – муниципального предприятия, работающего на рынке управления многоквартирными домами. На совещании был заслушан отчет городской Контрольно-счетной палаты. Аудиторы провели проверку МУПа и нашли множество нарушений. Они проанализировали деятельность предприятия за 2019 год, причем сделано это было по поручению мэра.

«Выводы КСП отнюдь не радужные, — сообщили в пресс-службе Орловского горсовета. — У предприятия нет окончательных цифр по долгам по исполнительным листам. Оказываемая муниципалитетом помощь в виде субсидии не дает должных результатов».

Критике подверглось то, что в штате МУПа находятся два юриста. Однако работу этой службы на совещании назвали неэффективной. Дескать, она «своевременно не проводит претензионную работу и работу по принудительному взысканию задолженности с контрагентов», что будто бы привело к значительным потерям.

«Для исправления ситуации администрация была вынуждена привлечь собственных юристов, — говорят в горсовете. — Отмечено, что доходы предприятия на протяжении последних пяти лет падают. Это связано, согласно отчету КСП, с отказом предприятия от технического обслуживания лифтов, снижения доходов от арендной платы в связи с продажей ранее сдаваемых в аренду муниципальных нежилых помещений и отсутствием со стороны предприятия своевременных и действенных мер по взысканию задолженности».

Также было указано, что за последнее время сократилось количество домов, находящихся в управлении МУПа. Кроме того, предприятие отказалось от оказания услуг по обслуживанию котельных и прекратило сбор платы за водоснабжение, водоотведение, вывоз мусора и электроэнергию. По мнению аудиторов, это тоже сыграло негативную роль.

«Несмотря на поддержку из городского бюджета, состояние расчетов по кредиторской задолженности не улучшается и у предприятия возникают новые долги, — констатировали в горсовете. — При этом иные действенные меры по сокращению кредиторской задолженности руководством МУПа не предпринимаются».

Информация вызвала бурную дискуссию. Многие депутаты высказались за смену руководства.

«Глубоко убежден, что предприятие важное и нужное, но менеджмент оставляет желать лучшего», — заявил Василий Новиков.

ИА «Орелград»