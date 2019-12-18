На Маринченко горит квартира в пятиэтажке

Пожарные эвакуируют подъезд и продолжают бороться с огнем

Как стало известно «Орелграду», вызов на пульт дежурного поступил около 11 часов утра. По словам очевидцев, из квартиры на первом этаже шел черный дым. Прибывшие пожарные обнаружили очаг возгорания. Он располагался в жилой квартире. Огнеборцы проникли в помещение в костюмах газодымовой защиты и приступили к тушению. Ситуацию осложнял тот факт, что огонь уничтожил газовый шланг, газ воспламенился.

В помещении никого не было, и можно предположить, что хозяева квартиры ушли на работу и, возможно, забыли еду на плите, и из-за этого случился пожар.

В настоящее время устанавливаются точные обстоятельства происшествия.

ИА «Орелград»