Орловца убила лебёдка

Трагедия случилась на этой неделе в Ливнах
В Ливнах 61-летний рабочий погиб после падения лебедки, сообщило издание «Уездный город Ливны». Трагедия случилась 16 декабря на предприятии «Ливенская ТЭЦ филиал ПАО «Квадра».
В 10:00 слесарь поднимал на электрической лебедке кирпичи, которые ему нагружали этажом ниже. Неожиданно агрегат сорвался и рухнул на мужчину. От полученных травм он скончался в карете скорой помощи.
По предварительным данным, трагедия случилась из-за перегруза и неисправного троса. Расследованием происшествия займется специальная комиссия.
ИА «Орелград»