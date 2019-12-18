Орловца убила лебёдка

Трагедия случилась на этой неделе в Ливнах

В Ливнах 61-летний рабочий погиб после падения лебедки, сообщило издание «Уездный город Ливны». Трагедия случилась 16 декабря на предприятии «Ливенская ТЭЦ филиал ПАО «Квадра».

В 10:00 слесарь поднимал на электрической лебедке кирпичи, которые ему нагружали этажом ниже. Неожиданно агрегат сорвался и рухнул на мужчину. От полученных травм он скончался в карете скорой помощи.

По предварительным данным, трагедия случилась из-за перегруза и неисправного троса. Расследованием происшествия займется специальная комиссия.

ИА «Орелград»