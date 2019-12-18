Орловца убила лебёдка

18.12.2019 | 11:55 Новости, Происшествия

Трагедия случилась на этой неделе в Ливнах

В Ливнах 61-летний рабочий погиб после падения лебедки, сообщило издание «Уездный город Ливны». Трагедия случилась 16 декабря на предприятии «Ливенская ТЭЦ филиал ПАО «Квадра».

В 10:00 слесарь поднимал на электрической лебедке кирпичи, которые ему нагружали этажом ниже. Неожиданно агрегат сорвался и рухнул на мужчину. От полученных травм он скончался в карете скорой помощи.

По предварительным данным, трагедия случилась из-за перегруза и неисправного троса. Расследованием происшествия займется специальная комиссия.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования