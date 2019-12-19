АЧС добралась до родины Тургенева

В Мценске и Мценском районе введен карантин.

Областные власти ввели ограничительные мероприятия по африканской чуме свиней на основании представления начальника областного управления ветеринарии. Эпизоотический очаг заболевания был выявлен в Мценском районе на территории охотничьих угодий областной общественной организации охотников и рыболовов.

Восточнее деревни Лопашино на территории Спасско-Лутовиновского сельского поселения был обнаружен труп кабана, павшего от чумы. Напомним, что на территории этого же поселения расположена родовая усадьбы писателя Ивана Тургенева.

В границы первой угрожаемой зоны по АЧС власти включили село Большая Каменка, деревни Лопашино, Кренино и Малая Каменка, а также поселок Конев Спасско-Лутовиновского сельского поселения. Все они расположены в радиусе 5 километров от границ эпизоотического очага.

Вторая угрожаемая зоны установлена в пределах административных границ Спасско-Лутовиновского, Подберезовского и Черемошенского сельских поселений, а также города Мценска. На период действия карантина в первой угрожаемой зоне запрещен вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, реализация свиней и продуктов, полученных от их убоя, закупка свиней у населения, проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок, аукционов и других «мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением животных».

Ограничительные мероприятия установлены и для второй угрожаемой зоны. В частности, там запрещено выгульное содержание свиней, в том числе содержание свиней под навесами.

ИА «Орелград»