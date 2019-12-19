На пресс-конференции Путина поблагодарили Потомского

Экс-губернатор удостоился благодарности за установленный памятник

Главный редактор журнала «Школа. Гимназия. Лицей» Светлана Дробышева на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина поблагодарила экс-губернатора Орловской области Вадима Потомского за установку памятника Софье Аракчеевой. Девушка была замучена в феврале 1942 года на Орловщине.

Дробышева попросила Путина присвоить Аракчеевой звание Героя России.

«Можно ли просить Вас, господин президент, присвоить звание Героя России зверски замученной в феврале 42-го года на Орловщине Софье Аракчеевой? Это разведчица отряда «Знаменский». А также увековечить её память средствами кино, музыки и ТВ. Газеты писали про неё много. Всем спасибо! Спасибо экс-губернатору Потомскому, памятник он поставил на Орловщине Софье Алексеевне», — обратилась журналистка к президенту.

Путин пообещал, что попросит коллег взять у Дробышевой материалы. Они изучат архивы и рассмотрят возможность присвоения Аракчеевой почётного звания.

Памятник Софье Аракчеевой был открыт 8 мая 2017 года у Болховского педагогического колледжа, выпускницей которого была партизанка.

Скульптуру создали при поддержке педагогического общества России и правительства Орловской области, автором стал москвич Сергей Полегаев.

ИА «Орелград»