«Ростелеком» обеспечил орловским школьникам трансляцию Всероссийского открытого урока

«Ростелеком» поддержал Всероссийский форум профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ».

Цифровой провайдер обеспечил техническое сопровождение онлайн-трансляции Всероссийского открытого урока о транспортных технологиях «Кто у руля?». Формат видеоконференцсвязи объединил студии в Москве, Орле, Белгороде, Благовещенске и Майкопе. За мероприятием онлайн наблюдали более миллиона участников из 20 тысяч российских школ. Орловскую область представили мценские школьники из Гимназии ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» в г. Мценске и МБОУ г. Мценска «Средняя школа № 9».

Павел Зеленин, директор филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком»:

«Поддержка образовательных программ – одно из ключевых направлений деятельности «Ростелекома». Так, для «ПроеКТОриИ» мы организовали онлайн-трансляцию с помощью стандартного решения «WEB-Видеоконференция». Этот инструмент помогает удалённо выстраивать оперативные коммуникации с сотрудниками, клиентами и партнерами. Для государственных заказчиков и представителей крупного бизнеса значение имеет и то, что это полностью отечественная разработка, развернутая на сети российского же оператора связи».

На уроке школьники узнали, насколько роботизация охватила транспортную промышленность, как современные технологии помогают обеспечивать безопасность транспорта и возможно ли такое, что водители останутся без работы. Ребята вместе с Александром Ушениным, заместителем генерального директора ПАО «КАМАЗ» по управлению персоналом и организационному развитию, и Ильназом Юнусовым, руководителем службы инновационных автомобилей ООО «Инновационный центр КАМАЗ», прогнозировали будущее транспортной отрасли. Они искали ответ на главный вопрос урока: кто же будет у руля – человек или искусственный интеллект?

Всероссийский форум профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» организован Министерством просвещения РФ совместно с порталом «ПроеКТОриЯ». Он проводится уже шестой год и объединяет экспертов крупнейших российских компаний, лучших педагогов страны и мотивированных школьников для решения актуальных вопросов в области профессиональной ориентации и самоопределения. Онлайн-уроки нацелены на знакомство учеников 8-11 классов с передовыми индустриями и перспективной работой, достижениями науки и экономики.

Социальные инициативы и проекты – важная часть работы «Ростелекома» в сфере корпоративной социальной ответственности. «Ростелеком» на долгосрочной основе реализует социальные проекты на всей территории Российской Федерации – от Калининграда до Сахалина. Таким образом, компания не только предоставляет качественные цифровые услуги, но и активно содействует формированию стабильной социальной среды и повышению качества жизни в стране.