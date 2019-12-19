В Орле «девятка» отправила «Меган» в столб

19.12.2019 | 10:25 Новости, Происшествия

Водитель отечественной легковушки не уступил дорогу

В Орле «Рено Меган» врезался в столб после столкновения с ВАЗ-2109, сообщили в пресс-службе УГИБДД.

Инцидент произошел 18 декабря в 12:30. 31-летний водитель «девятки» выезжал из двора дома №79 по Карачевскому шоссе и не уступил дорогу иномарке, которая двигалась по главной дороге. В результате «Меган» врезался в столб.

«Водитель «Рено Меган» получил телесные повреждения и бригадой скорой помощи был доставлен в ООКБ, госпитализирован», — указано в сводке.

ИА «Орелград»

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