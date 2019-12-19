В Орле воры вернули олененка в семью

19.12.2019 | 11:37 Новости, Общество

Произошло предновогоднее чудо

В Орле похитители вернули световую фигуру олененка в микрорайон «Зареченский», откуда украли ее в ночь на 17 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе «Орелстроя».

Воры ночью 19 декабря поставили фигуру на прежнее место. Вскоре ее вновь подключат к сети, и олененок «засияет вместе с мамой и папой». Жители микрорайона обрадовались, узнав о возвращении «детеныша» в «семью».

«Произошло настоящее предновогоднее чудо», — написали представители компании в соцсетях.

ИА «Орелград»

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