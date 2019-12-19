В Орле вынесли приговор по делу о стрельбе из машины по прохожим

Двое местных жителей понесли заслуженное наказание.

Как сообщает Заводской районный суд, уголовное дело было возбуждено в отношении граждан Дьяченко и Ефремова по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия, группой лиц по предварительному сговору).

Кроме того, им предъявили обвинение по ст. 116 УК РФ (иные насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий, указанных в статье 115 УК РФ, совершенные из хулиганских побуждений).

Напомним, инцидент произошел в апреле 2019 года. Тогда по Орлу передвигался автомобиль «Хендай Соларис». За рулем сидел Ефремов, дьяченко находился на заднем сидении. Он взял пневматическую винтовку, принадлежавшую водителю, и начал стрелять по прохожим. Причем приятели сразу договорились, что целиться он будет только в женщин. Дьяченко стрелял, а Ефремов подавал ему пули, а также по сигналу «стрелка» открывал ему окно.

Как подсчитали следствие и суд, всего было произведено не менее 28 прицельных выстрелов. Так, на улице Комсомольской Дьяченко ранил в ногу ранее незнакомую ему женщину. Затем попал в предплечье незнакомой девушке. Еще одной женщине он выстрелил в спину. Досталось и несовершеннолетней девушке, которая была ранена в шею и локоть.

В судебном заседании подсудимые Дьяченко и Ефремов свою вину признали в полном объеме, — рассказали в пресс-службе Заводского райсуда. — Суд пришел к выводу, что Дьяченко и Ефремов действовали с прямым умыслом на совершение хулиганства, с применением оружия, так как, грубо нарушая общественный порядок, осознавали общественную опасность своих действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий и желали их наступления».

В результате Дьяченко назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года и 3 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Ефремов получил штраф в размере 800 тысяч рублей и 350 часов обязательных работ. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Орловского областного суда.

ИА «Орелград»