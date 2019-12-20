Скворцову попросили разрешить использовать онкомаркеры на орловцах

В рамках медосмотров и диспансеризации.

Депутаты Орловского облсовета приняли обращение к министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой с предложением о том, чтобы ввести исследования на онкомаркеры во время медицинских осмотров и диспансеризации взрослых.

Депутаты считают, что онкомаркеры помогут выявить онкологические заболевания на ранней стадии. Обращение депутаты подготовили не случайно. Сообщается, что в утвержденном Москвой порядке прохождения профосмотров про онкомаркеры не сказано ни слова. Однако врачи все же будут обязаны сосредоточить свое внимание на выявлении онкологических заболеваний.

«Существенными причинами увеличения числа злокачественных новообразований являются, с одной стороны, распространение курения, алкоголизма, загрязнение окружающей среды, с другой – недостаточный уровень профилактических мероприятий в сфере онкологии, в том числе пропаганды среди населения знаний в области профилактики онкологических заболеваний, соблюдения здорового образа жизни, а также недостатки в организации и качестве оказания медицинской помощи больным в первичном звене медицинской диагностики. Одной из главных проблем остается позднее выявление злокачественных новообразований в амбулаторных условиях», — сказано в тексте обращения.

ИА «Орелград»