В Орле приняли невероятный бюджет

Главный финансовый документ города принят с учетом новых поправок.

Депутаты Орловского горсовета на своей заключительной в этом году сессии утвердили проект бюджета областной столицы на будущий год. В пресс-службе городского парламента сообщили, что документ принят «с учетом привычных орловцам социальных расходов».

В ходе обсуждения прозвучало немало критики. Как уже рассказывал «Орелград», буквально за несколько дней до заседания профильный комитет одобрил новые поправки в бюджет. Согласно им, по сравнению с первым чтением расходная часть была увеличена сразу на 830 миллионов рублей.

Эти деньги уже расписаны по расходным статьям. В частности, часть из них направят на оздоровление школьников и их питание в пришкольных лагерях, на исполнение наказов избирателей, причем 20 миллионов направят на погашение кредиторской задолженности по исполнению наказов.

Еще 30 миллионов решено инвестировать в объекты капитального строительства: школа в 795 квартале, пристройки к лицею № 40 и школе № 50, участок автодороги к школе по улице Зеленина, участок автодороги к детскому саду в микрорайоне 19.

Однако депутаты совершенно справедливо указали на то, что около 300 миллионов рублей, которые назвали дополнительными доходами, город рискует не получить. Ведь эти средства являются выручкой от приватизации пакетов акций АО «Гостиничный комплекс «Орел-Отель» и АО «Управление капитального строительства г. Орла».

Опыт прошлых лет показывает, что продать такое имущество невероятно сложно. А если его не удастся продать, то бюджет не получит заложенных в него денег. Парадокс заключается в том, что чиновники все равно будут тратить эти несуществующие деньги, что приведет к росту задолженности.

За примером далеко ходить не надо – у всех на слуху ситуация с долгами за школьное питание. Чиновники знали, что денег на него нет, однако все равно объявляли тендеры и закупали продукты. В результате пострадали поставщики, которые исполнили свои обязательства, а денег не получили.

ИА «Орелград»