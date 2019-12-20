В Орловской области начали искать «теневых» владельцев

Налоговики призвали отозваться тех, кто не получал уведомления.

Управление ФНС России по Орловской области обратилось к жителям региона с призывом. Оно адресовано тем жителям региона, которые никогда не получали уведомления об уплате налога на имущество. Таких затаившихся граждан ведомство просит не только отозваться, но и до 31 декабря сообщить о наличии у них имущества.

«Срок уплаты имущественных налогов физических лиц за 2018 год истек 2 декабря 2019 года, — напомнили в УФНС. — Владельцы недвижимости или транспортных средств, которые никогда не получали уведомления, обязаны сообщить в налоговые органы о наличии у них данной собственности. Сделать это необходимо до 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом».

Затаившимся владельцам предоставлен широкий выбор. Сообщить об имуществе они могут несколькими способами. Например, можно сделать это при личном визите в налоговую инспекцию или через интернет. Для этого достаточно посетить «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на портале ФНС и заполнить форму.

При этом налоговики подчеркивают, что сообщать о наличии объекта налогообложения не нужно в случае, если человек хотя бы один раз получал уведомление об уплате налога с этого объекта или не получал уведомление, поскольку ему была предоставлена льгота.

Остальным за непредставление или несвоевременное представление сообщения грозит штраф в размере 20 процентов от неуплаченной суммы налога. Кроме того, такому человеку начислят налог за три предшествующих года.

ИА «Орелград»