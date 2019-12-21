Как выбрать швейную машинку?

Современные технологии не обошли стороной мир швейной техники. Характеристики последних новинок занимают не одну страницу рекламного буклета и выбрать швейную машину не просто даже опытному человеку. Продавцы часто вносят дополнительную путаницу, стараясь выполнить план по продажам и навязывая покупателю модель, более выгодную для магазина.

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Первая группа машин работает под электромеханическим управлением. Такая техника отличается простыми регулировками, которые легко освоить даже начинающей швее. Выбор операции, длины и ширины шва выполняется поворотом или движением переключателя. Скорость шитья изменяется силой нажатия педали. Машины этого вида могут быть оборудованы как вертикальным, так и горизонтальным челноком и выполнять от 4 до 25-28 операций.

Электронные и компьютерные машины оснащены горизонтальным челноком или инновационными фирменными челноками (вертикальный ротационный, оригинальный челнок Bernina). Кнопочная панель управления и монитор предназначены для выбора и настройки параметров шва, а также вывода дополнительной информации и подсказок. Количество операций доходит до 1000 и может включать шрифты, декоративные широкие узоры, десятки петель. Скорость работы регулируется как педалью, так и на корпусе.

Производители стараются не только увеличить ассортимент строчек, но и сделать работу комфортнее. Все современные машины оборудованы встроенной подсветкой (в новых моделях устанавливают экономные светодиоды) и рукавной платформой для узких деталей, а также рычагом или кнопкой реверса. Большинство моделей позволяет установить двойную иглу.