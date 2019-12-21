Мордовия готовится к 75-летию Победы

2020 год в России Указом Президента страны Владимира Путина в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. объявлен Годом памяти и славы. В этот год по всей стране пройдут торжественные мероприятия, встречи ветеранов со школьниками, тематические лекции, посвященные знаменательным битвам и сражениям, концерты, фестивали и т.д. К праздничным мероприятиям присоединится и Мордовия. Подготовка к празднованию Дня Победы в республике уже началась. Подробнее о традиционной акции «Бессмертный полк» можно прочитать по ссылке rsute.ru.

О проводимой по подготовке к празднованию юбилея Великой Победы работе рассказал директор Мемориального музея военного и трудового подвига 1941-1945 гг., руководитель Мордовского республиканского патриотического объединения «Поиск» Николай Кручинкин. Он, кстати, также является членом регионального оргкомитета «Победа».

— Ежегодно День Победы, невзирая на то, юбилейная это дата или нет, в Мордовии отмечается на самом высоком уровне, — говорит Николай Кручинкин. — В республике традиционно проводятся массовые мероприятия, в том числе получившее широкое народное признание шествие «Бессмертный полк», акции «Уточни судьбу солдата», «Георгиевская ленточка», «Парта Героя» и многие другие. В Мордовии будет проведена работа по благоустройству воинских захоронений и мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны, отремонтированы памятники, обелиски. В нашем музее продолжается работа по увековечиванию памяти уроженцев Мордовии, погибших при защите Отечества, пропаганде народного подвига. Эта работа не останавливается ни на один день. Мы расширяем и уплотняем экспозиции, дополняя новыми данными, новыми героями. Ежегодно экспозиция пополняется на 2-3 тысячи экспонатов. Сейчас мы ведем работу по переоформлению экспозиций, уплотнению, мы хотим увековечить имена всех уроженцев Мордовии, внесших свой вклад в Великую Победу.