Мордовия готовится к 75-летию Победы

21.12.2019 | 0:54 Новости компаний

Приближается самая священная и дорогая для каждого россиянина дата — 75-летие Великой Победы. В республике уже вышел Указ о подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Указом утвержден состав оргкомитета «Победа», который займется подготовкой к празднованию юбилейной даты. В его состав помимо руководства республики вошли историки, педагоги, представители образовательных организаций, патриотических общественных движений, средств массовой информации. Особое внимание в Указе Главы РМ отводится социальной поддержке ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Региональный оргкомитет «Победа» возглавил Владимир Волков.

2020 год в России Указом Президента страны Владимира Путина в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. объявлен Годом памяти и славы. В этот год по всей стране пройдут торжественные мероприятия, встречи ветеранов со школьниками, тематические лекции, посвященные знаменательным битвам и сражениям, концерты, фестивали и т.д. К праздничным мероприятиям присоединится и Мордовия. Подготовка к празднованию Дня Победы в республике уже началась. Подробнее о традиционной акции «Бессмертный полк» можно прочитать по ссылке rsute.ru.

О проводимой по подготовке к празднованию юбилея Великой Победы работе рассказал директор Мемориального музея военного и трудового подвига 1941-1945 гг., руководитель Мордовского республиканского патриотического объединения «Поиск» Николай Кручинкин. Он, кстати, также является членом регионального оргкомитета «Победа».

— Ежегодно День Победы, невзирая на то, юбилейная это дата или нет, в Мордовии отмечается на самом высоком уровне, — говорит Николай Кручинкин. — В республике традиционно проводятся массовые мероприятия, в том числе получившее широкое народное признание шествие «Бессмертный полк», акции «Уточни судьбу солдата», «Георгиевская ленточка», «Парта Героя» и многие другие. В Мордовии будет проведена работа по благоустройству воинских захоронений и мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны, отремонтированы памятники, обелиски. В нашем музее продолжается работа по увековечиванию памяти уроженцев Мордовии, погибших при защите Отечества, пропаганде народного подвига. Эта работа не останавливается ни на один день. Мы расширяем и уплотняем экспозиции, дополняя новыми данными, новыми героями. Ежегодно экспозиция пополняется на 2-3 тысячи экспонатов. Сейчас мы ведем работу по переоформлению экспозиций, уплотнению, мы хотим увековечить имена всех уроженцев Мордовии, внесших свой вклад в Великую Победу.

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Орелград. 2019 год

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