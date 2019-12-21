Суд признал недействительными взятки Стрелец

Советский районный суд Орла вынес решение по иску прокуратуры.

Суд Советского района рассмотрел гражданское дело по иску прокурора в интересах Российской Федерации к Екатерине Стрелец, а также пятерым местным жителям, которые передавали ей взятки.

Напомним, ранее Екатерина Стрелец была признана виновной в коррупции. Судом было установлено, что она, занимая должности директора муниципального унитарного предприятия «Ритуально-обрядовые услуги г. Орла» и начальника муниципального казенного учреждения «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» и используя свое служебное положение, получала взятки в значительном и крупном размерах. Она была задержана в 2017 году, а в этом году ей дали семь с половиной лет колонии общего режима.

Было установлено, что взятки она брала от индивидуальных предпринимателей. Так, один из ИП заплатил ей 47 тысяч рублей за «совершение действий в его пользу по заключению договора поставки ритуальной продукции на сумму 99 000 рублей и дальнейшее сотрудничество».

От другого ИП, также выступившего в этом процессе ответчиком, Стрелец получила взятку в размере 160 тысяч рублей. Дело в том, что у МУП «РОУ» накопилась перед этим предпринимателем задолженность в размере 400 тысяч рублей за поставку искусственных цветов. Чтобы получить долг, ИП пришлось «вознаградить» начальницу МУПа. Еще от одного ответчика она получила 364 тысячи рублей – также в качестве вознаграждение за погашение долга.

В своем иске прокурор указал, что Стрелец совершила сделки, цель которых заведомо противна основам правопорядка. В связи с этим он потребовал признать эти сделки ничтожными, а все полученное по ним отдать государству как доходы, полученные в результате совершения коррупционных правонарушений.

Исковое заявление было удовлетворено частично. Суд признал недействительными в силу ничтожности сделки по получению Екатериной Стрелец пяти взяток в размере 47, 160, 364, 35 и 200 тысяч рублей.

ИА «Орелград»