Орловские предпенсионеры установили рекорд спроса на учебу

Число желающих учиться вдвое превысило планы.

Как сообщили в управлении труда и занятости Орловской области. В текущем году в регионе на обучение за бюджетный счет было направлено 737 граждан предпенсионного возраста. Они стали участниками регионального проекта «Старшее поколение», который реализуется в рамках нацпроекта «Демография».

«Изначально планировалось до конца года включить в проект около 300 предпенсионеров, но результат в два с половиной раза превысил ожидание», — рассказала начальник отдела областного департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Наталья Хомякова.

Возможно, спрос на данную услугу подстегнули неплохие условия. Напомним, обучение проводится за бюджетный счет. Кроме того, незанятым предпенсионерам выплачивается стипендия, равная минимальному размеру оплаты труда. В этом году стипендия составляет 11280 рублей в месяц.

Она выплачивается в течение всего срока обучения, который в среднем составляет три месяца. Как пояснили в управлении, обучение предпенсионеров продолжится и в следующем году. Участниками проекта могут стать как незанятые, так и работающие граждане.

Кроме того, со следующего года служба занятости в рамках того же нацпроекта будет обучать и женщин, находящихся в отпуске по уходу за детьми до трехлетнего возраста. В 2020 году планируется обучить и переобучить 180 мам, а в целом до конца 2024 года — не менее 1050 женщин, воспитывающих маленьких детей.

ИА «Орелград»