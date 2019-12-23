Поддержка делом: «Мой бизнес» поможет орловцам прийти к успеху

Около 90% компаний сферы малого бизнеса терпят крах в течение 1 года с момента открытия. Еще через пять лет на плаву остается только каждая пятая компания. Подобные печальные цифры возникают не случайно: очень часто начинающие предприниматели не подкованы в вопросах финансов, не знают механизмов государственной поддержки и защиты, просто им не хватает средств или их и вовсе нет.

Развернуть и развить свой бизнес, подержать знаниями и финансово, защитить юридически призваны центры услуг «Мой бизнес», созданные в этом году по всей стране в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

В них услуги объединены по принципу «одного окна» и за час-два каждый начинающий или действующий предприниматель получит квалифицированную помощь: от разработки бизнес-плана и получения необходимых финансов, до расширения бизнеса с выходом на экспорт.

Все услуги — в одном месте

Центр оказания услуг «Мой бизнес» в Орле включает в абсолютно все направления: Гарантийный фонд, Центр поддержки предпринимательства, Фонд микрофинансирования, Центр кластерного развития, Центр поддержки экспорта, Корпорация Развития Орловской области, МФЦ для бизнеса. В Орле на площади более 440 кв.м. оказывается более 90 услуг.

Сотни орловских бизнесменов уже получили поддержку. В частности, на реализацию их проектов было выделено более 90 млн рублей в виде займов. За год было представлено свыше 50 поручительств на сумму 174 млн рублей. Некоторые из предпринимателей получили информационную поддержку.

Стоит отметить, что на декабрь 2019 года чаще всего предприниматели обращались за такими услугами, как господдержка (субсидии, займы, микрозаймы, банковские гарантии), регистрация бизнеса (выбор между ИП, ООО, консультации о самозанятом режиме), а также помощь с налоговой службой, в частности, помощь с составлением нулевой декларации.

Также орловцы обращались за помощью в подготовке пакета документов для регистрации нового бизнеса и за бизнес-планом для получения субсидии на создание бизнеса в центрах занятости населения Орловской области.

Раньше предпринимателю надо было ломать голову и узнавать, где получить ту или иную услугу, то теперь ему достаточно просто обратиться в центр «Мой бизнес».

Запрос в «одно окно» заменяет обращение более чем в 40 структур: от УФНС и уполномоченного по правам предпринимателей до центров и агентств, которые входят в систему поддержки бизнеса.

В центре «Мой бизнес» можно узнать обо всех мерах государственной поддержки, зарегистрировать предприятие, открыть расчетный счет в банке, получить выписку из госреестра и бесплатную консультацию. Заявку на оказание бизнес-услуг можно подать лично, по интернету и телефонной горячей линии.

Поддержка без границ

Финансовые проблемы предпринимателей в центре призван Гарантийный фонд. Его главная задача – это господдержка в сфере кредитования за счет предоставления поручительств по кредитам и займам. Таким образом, орловцы смогут взять кредиты на развитие бизнеса на выгодных для себя условиях.

В 2018 году Фонд предоставил предпринимателям более 200 млн рублей поручительства, так он обеспечил около 3 миллиардов рублей кредитов, полученных бизнесом региона.

Единовременно получить можно 25 млн рублей, а максимальный срок предоставления поручительства – 103 месяца. Стоит отметить, что максимальная ответственность фонда перед банками не может превышать 70% от суммы основного долга.

Партнерская сеть Гарантийного фонда насчитывает 13 финансовых организаций, которые зарекомендовали себя на финансовом рынке с лучшей стороны.

Отметим, что ставки по основным видам займов в Фонде были снижены до 7%. Кроме этого, бизнесменам, которые работают в моногородах, предоставляют льготные условия со ставков до 3,5%. Причем финансовая помощь не ограничивается кредитами, могут привлечь и средства с фондовой биржи. Как отвечают сами предприниматели, финансовую помощь в центре оказывают оперативно.

Рынок микрокредитования

В рамках национального проекта, Минэкономразвития РФ создаёт условия для развития микрофинансирования малого и среднего бизнеса. В Орловской области работают надежные государственные микрофинансовые организации, которые выдают займы предпринимателям по сниженной процентной ставке. Максимальная сумма займа для бизнеса – 5 млн рублей на срок не более 3 лет.

Отметим, что часто предприниматели ищут быстрые деньги на срочные нужды. К сожалению, банковскую проверку кредитоспособности проходят не все, так как банковские сотрудники проверяют кредитную историю, оборот финансовых средств.

В центре «Мой бизнес» заем могут получить индивидуальные предприниматели, малые и средние предприятия. Заемщики должны иметь положительную деловую репутацию, не иметь долгов по налоговым выплатам. Приветствуется также хорошая кредитная история, но ее отсутствие не сильно скажется на принятии решения по микрозайму.

Отмечается, что для определения суммы и срока микрозайма внимание в центре будут обращать на способность заемщика выплачивать микрозайм за счет выручки в сроки, установленные договором и прилагаемым к нему графиком платежей.

Размер процентной ставки зависит от сферы деятельности заемщика, сроков займа и назначения. За 10 лет работы Фонд микрофинансирования Орловской области смог доказать свою надежность. Он заключил около четырех тысяч договоров займа на сумму 2,9 млрд рублей.

Знания – двигатель прогресса

Помимо финансовой помощи, всех желающих орловцев в центре «Мой бизнес» научат азам предпринимательского дела, анализу, оценке и развитию бизнеса. Консультанты подскажут, как правильно организовать работу внутри предприятия, где брать идеи для развития бизнеса, как популяризировать продукт, как в целом развиваться и быть лучше конкурентов.

В частности, сотрудники центра могут порекомендовать бизнесменам различные тренинги, форумы, мастер-классы. Предпринимателям также могут помочь с раскруткой в соцсетях и созданием «личного бренда».

Зарегистрировать бизнес можно абсолютно бесплатно (без визита в налоговую и оплаты госпошлины). Оформление для ИП происходит в течение часа, для ООО — в течение двух дней.

Софинансирование расходов квалифицированные специалисты оказывают по следующий направлениям: услуги бухгалтерии, продвижение в интернете, участие в выставках, сертификация продукции и составление бизнес-плана.

Конкурентное преимущество

В «Мой бизнес» входит такое направление, как поддержка кластеров. Кластер в экономике — это группа взаимосвязанных предприятий, расположенных на одной территории.

Объединение в кластер — это следующий этап после конкуренции, когда у бизнеса появляется потребность объединяться с целью создания и продвижения совместных проектов.

В Орловской области центр кластерного развития поможет предпринимателям бесплатно организовать вебинары и круглые столы для участников кластеров. На условиях софинансирования помогут подготовить бизнес-планы, провести маркетинговое продвижение совместных проектов, организовать участие в российских и зарубежных выставках, провести сертификацию новых товаров и услуг участников.

Выход на экспорт

Всё больше представителей малого и среднего бизнеса из разных регионов России находят свою нишу на зарубежных рынках. Одна из задач нацпроекта по поддержке МСП – рост доли малых предприятий-экспортёров с 8,6 до 10%.

Для увеличения количества таких компаний в Орловской области на базе центра «Мой бизнес» работает Центр поддержки экспорта (ЦПЭ). В них предприниматели могут получить финансовую и нефинансовую поддержку, которая поможет им увеличить географию поставок и расширить бизнес.

Бизнесмены смогут не только поучаствовать в зарубежных выставках, но и проконсультироваться по юридическим тонкостям. Кроме этого, существует лингвистическое сопровождение экспортных контрактов и логистическая поддержка.

Специалисты ЦПЭ помогут разместить компании на международных электронных торговых площадках (Alibaba.com, Amazon.com и других), найти зарубежных партнеров. Центр возьмет на себя расходы на участие в выставках компаний Орловской области (в индивидуальных или коллективных выставочных стендах).

В Орле центр «Мой бизнес» работает в будни с 9:00 до 18:00 по адресу г. Орел, Салтыкова-Щедрина, д.34. На консультацию можно прийти без предварительной записи. Также можно позвонить по телефону горячей линии для предпринимателей 49-02-09 или задать свой вопрос на сайте Центра www.msb-orel.ru/.

ИА «Орелград»