«Спецавтобаза» прошлой зимой завышала цены на уборку снега

МУП уличили в необоснованном обогащении.

Арбитражный суд Орловской области удовлетворил исковое заявление муниципального казенного учреждения «Управление коммунальным хозяйством города Орла» к муниципальному унитарному предприятию «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла». С последнего в пользу истца взыскано 1,574 миллиона рублей так называемого неосновательного обогащения и 47 тысяч рублей неустойки.

Как следует из материалов дела, стороны заключили муниципальный контракт стоимостью 100 миллионов рублей по содержанию улично-дорожной сети в городе Орле. Он был заключен в декабре 2018 года и действовал до 31 марта 2019-го.

Согласно контракту, исполнитель был обязан предоставлять заказчику информацию обо всех своих соисполнителях и субподрядчиках. За непредставление такой информации предусматривалась пеня.

В суде было установлено, что «Спецавтобаза» заключила несколько договоров с субподрядчиком, но не уведомила об этом МКУ «УКХ». Однако более серьезные претензии у истца возникли к исполнению самого контракта. Из материалов дела следует, что в акты о приемке выполненных работ были включены завышенные расценки по уборке снега.

Подозрения у истца вызвало расхождение в документах. Так, в ряде случаев в путевых листах были указаны погрузчики, а в актах оказались расценки стоимости дежурства на свалке снега трактора. Суд установил, что стоимость одного часа работы по погрузке снега погрузчиком составляет 584 рубля, снегопогрузчиком – 1 668 рублей, работы трактора на свалке за машино-смену – 8 853,12 рубля. Очевидно, что стоимость работ трактора и снегопогрузчика в два-три раза выше стоимости работ погрузчика.

«Факт оплаты выполненных работ по спорным актам, факты использования погрузчика вместо снегопогрузчика и погрузчика вместо трактора, ответчик не оспаривал, однако полагает, что поскольку работы истцом были приняты без замечаний, то на его стороне не возникло неосновательное обогащение, поскольку при подписании актов заказчик счел возможным согласиться с расценками, указанными в них», — говорится в материалах суда.

Однако данный довод арбитраж отклонил. Он сослался на то, что определяющее значение всегда играет смета, а не акты. Цена контракта является твердой и включает в себя стоимость всех затрат, необходимых для оказания услуг. При этом наличие актов выполненных работ, подписанных без замечаний, не лишает заказчика права представить свои возражения относительно объема и качества выполненных работ.

Суд также указал на то, что техника, указанная в путевых листах и актах, действительно была различной, что, кстати, ответчик и не оспаривал. Однако «Спецавтобаза» не смогла представить и доказательства переоборудования погрузчика в снегопогрузчик. Напротив, истец представил в суде фотографии обоих типов транспортных средств, согласно которым действительно погрузчик нельзя дооснастить оборудованием, превратив его в снегопогрузчик или в трактор.

Иск был удовлетворен – МУП обязали вернуть переплаченные деньги.

ИА «Орелград»