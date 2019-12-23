Стали известны сроки и условия продажи «Орел-Отеля»

Муниципальные гостиницы пустят с молотка одним лотом.

Власти Орла решили не откладывать приватизацию гостиничного комплекса «Орел-Отель» в долгий ящик и назначили торги уже на 10 января 2020 года. Напомним, что в программу приватизации включены все 100 процентов акций этого общества, которые принадлежат муниципалитету. Однако в план их включали по частям. Сначала власти решили продать 25 процентов акций, но затем решили продать и оставшиеся 75 процентов, поскольку финансовые дела в областной столице идут очень плохо.

Напомним, в расходную часть бюджета Орла на 2020 год включены деньги, которые планируется выручить от приватизации гостиничного комплекса. Из конкурсной документации следует, что «Орел-Отель» попытаются пустить с молотка в один день. На аукцион выставят два лота. Первый – это 25-процентный пакет, состоящий из 2706 обыкновенных именных бездокументарных акций. Его начальная цена установлена в размере 273,357 миллиона рублей.

Второй лот – это 75-процентный пакет из 8117 обыкновенных именных бездокументарных акций стоимостью 819,971 миллиона рублей. Отметим, что уставный капитал АО «Гостиничный комплекс «Орел-Отель» равен 10,823 миллиона рублей. Он составлен из номинальной стоимости 10823 обыкновенных именных бездокументарных акций, цена каждой из которых составляет 1000 рублей.

«В реестре хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более 35 процентов, АО «ГК «Орел-Отель» не значится, — следует из конкурсной документации. — Среднесписочная численность работающих в обществе за 9 месяцев 2019 года составила 93 человека».

В имущественный комплекс общества входит гостиница «Орел» общей площадью 10110,3 квадратных метра с сараем и гаражом, а также гостиница «Русь» общей площадью 4924,6 квадратных метра с сараем. С молотка вместе со зданиями пустят два земельных участка.

ИА «Орелград»