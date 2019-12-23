Волочковой прочат пост губернатора Орловской области

23.12.2019 | 10:23 Видео, Культура, Новости

Что-то поменяется?

Телеканал НТВ сообщил о слухах, согласно которым балерина Анастасия Волочкова в ближайшее время займет пост врио губернатора Орловской области. Информацию якобы активно обсуждают в шоу-бизнесе: звезда продает особняк, часто появляется в Госдуме и вообще «сидит на чемоданах».

Певицы Жасмин и Татьяна Буланова не усомнились в возможностях Волочковой возглавлять регион. Сама светская львица назвала информацию происками завистников. «Это бред сивой кобылы», — сказала Волочкова.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования