Волочковой прочат пост губернатора Орловской области

Что-то поменяется?

Телеканал НТВ сообщил о слухах, согласно которым балерина Анастасия Волочкова в ближайшее время займет пост врио губернатора Орловской области. Информацию якобы активно обсуждают в шоу-бизнесе: звезда продает особняк, часто появляется в Госдуме и вообще «сидит на чемоданах».

Певицы Жасмин и Татьяна Буланова не усомнились в возможностях Волочковой возглавлять регион. Сама светская львица назвала информацию происками завистников. «Это бред сивой кобылы», — сказала Волочкова.

ИА «Орелград»