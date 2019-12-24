Ремонт школы под Орлом обернулся штрафом для директора

Административное дело было заведено после прокурорской проверки.

Правонарушение было выявлено прокуратурой Орловского района. Она проверила исполнение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок для муниципальных нужд. В частности. прокурорские работники внимательно изучили документацию по капитальному ремонту Стрелецкой средней общеобразовательной школы.

Как пояснили в прокуратуре Орловской области, руководство учреждения заключило договор на капремонт одного из школьных зданий. Был проведен конкурсный отбор подрядчика. Однако затем директор школы заключила с подрядчиком дополнительные соглашения.

В результате были существенно изменены условия контракта. Подобная возможность документацией о закупке не была предусмотрена.

На директора, кстати, уже не работающего в этой должности, завели административное дело за нарушение порядка изменения условий контракта. Оно было рассмотрено управлением ФАС. Экс-директора признали виновной и оштрафовали на 20 тысяч рублей. Такой же штраф заплатит и бухгалтер. Ее наказали за то, что она своевременно не внесла в государственную информационную систему сведения об изменении упомянутого контракта.

ИА «Орелград»